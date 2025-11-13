Польша спасала Беларусь от дефицита картофеля 13.11.2025, 17:34

Варшава поставила 6,52 тысяч тонн.

В январе — августе 2025 года Польша поставила в Беларусь 6,52 тыс. тонн картофеля на общую сумму 9,89 млн злотых (2,71 млн долларов по текущему курсу), сообщил портал topagrar.pl.

Беларусь стала четвертым покупателем польского картофеля за упомянутый период, в первую тройку вошли Украина (57,11 тыс. т), Румыния (11,9 тыс.) и Молдова (9,92 тыс.).

Отсутствие картофеля в магазинах, а также высокие цены на этот корнеплод вызвало широкий общественный резонанс весной этого года.

Как писал сайт Charter97.org, от дефицита картофеля спасала белорусов даже Грузия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com