Польша спасала Беларусь от дефицита картофеля

  • 13.11.2025, 17:34
Польша спасала Беларусь от дефицита картофеля

Варшава поставила 6,52 тысяч тонн.

В январе — августе 2025 года Польша поставила в Беларусь 6,52 тыс. тонн картофеля на общую сумму 9,89 млн злотых (2,71 млн долларов по текущему курсу), сообщил портал topagrar.pl.

Беларусь стала четвертым покупателем польского картофеля за упомянутый период, в первую тройку вошли Украина (57,11 тыс. т), Румыния (11,9 тыс.) и Молдова (9,92 тыс.).

Отсутствие картофеля в магазинах, а также высокие цены на этот корнеплод вызвало широкий общественный резонанс весной этого года.

Как писал сайт Charter97.org, от дефицита картофеля спасала белорусов даже Грузия.

