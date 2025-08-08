Грузия спасала белорусов от картофельного дефицита 1 8.08.2025, 12:53

Неожиданная статистика.

Грузия в первом полугодии отгрузила почти 3,1 тыс. тонн своего картофеля в Беларусь, тем самым помогая нашей стране справится с сезонным дефицитом.

В денежном выражении объем поставок составил 1,3 млн долларов.

В итоге Беларусь стала четвертым по значению импортером грузинского картофеля, пишет «Интерфакс».

Основным рынком сбыта грузинского картофеля остается Россия, на долю которой в первом полугодии пришлось 50,35 тыс. тонн (64,3% от всего экспорта картофеля) на сумму 20,5 млн долларов (77%).

Объем поставок картофеля из Грузии в Россию в первом полугодии в 3,6 раза превысил экспорт за весь 2024 год (14,05 тыс. тонн).

На втором месте по объему поставок картофеля из Грузии находится Азербайджан - 20,26 тыс. тонн на 3,7 млн долларов, на третьем Армения - 3,74 тыс. тонн на 0,9 млн долларов.

Экспорт картофеля из Грузии в первом полугодии 2025 года составил 78,23 тыс. тонн, что в 30 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национального статкомитета страны. В стоимостном выражении экспорт вырос также в 30 раз, до 26,5 млн долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com