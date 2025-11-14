закрыть
Алиев отреагировал на удар РФ, из-за которого пострадало посольство Азербайджана

1
  • 14.11.2025, 15:39
  • 1,182
Алиев отреагировал на удар РФ, из-за которого пострадало посольство Азербайджана
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана поговорил с Зеленским.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил российский ночной удар по Украине, в результате которого пострадало посольство Азербайджана.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с азербайджанским коллегой.

«Говорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Спасибо за поддержку и сочувствие нашим людям», - сообщил он.

Зеленский отметил, что российские захватчики применили этой ночью против украинцев сотни дронов, ракеты, в том числе и баллистику.

«К сожалению, есть разрушения и повреждения, повреждено и посольство Азербайджана. Господин президент осудил этот удар и подчеркнул, что это не впервые россияне целятся и в здание посольства, и в другие объекты, связанные с Азербайджаном», - отметил украинский лидер.

Кроме того, президенты двух государств обсудили двусторонние отношения и развитие партнерства.

«Действительно есть зеленый свет по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Есть хороший потенциал, и мы будем его реализовывать», - добавил Зеленский.

