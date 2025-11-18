В пригороде Омска в воздух взлетел газопровод
- 18.11.2025, 8:27
Прямо сейчас на месте работают десятки пожарных.
Жители посёлка Ростовка, который находится под российским Омском, сообщают, что в воздухе чувствуется химический запах, пишет unian.net.
Прямо сейчас на месте работают десятки пожарных. Момент мощного взрыва на газопроводе в пригороде Омска попал на видео.
По данным российских каналов, авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.
Ранее сайт Charter97.org писал о таинственном взрыве на Сахалине. Часть острова осталась без света.