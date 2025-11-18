В пригороде Омска в воздух взлетел газопровод 18.11.2025, 8:27

Прямо сейчас на месте работают десятки пожарных.

Жители посёлка Ростовка, который находится под российским Омском, сообщают, что в воздухе чувствуется химический запах, пишет unian.net.

Момент мощного взрыва на газопроводе в пригороде Омска попал на видео.

По данным российских каналов, авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

Ранее сайт Charter97.org писал о таинственном взрыве на Сахалине. Часть острова осталась без света.

