18 ноября 2025, вторник, 8:38
В пригороде Омска в воздух взлетел газопровод

  18.11.2025, 8:27
Прямо сейчас на месте работают десятки пожарных.

Жители посёлка Ростовка, который находится под российским Омском, сообщают, что в воздухе чувствуется химический запах, пишет unian.net.

Прямо сейчас на месте работают десятки пожарных. Момент мощного взрыва на газопроводе в пригороде Омска попал на видео.

По данным российских каналов, авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

Ранее сайт Charter97.org писал о таинственном взрыве на Сахалине. Часть острова осталась без света.

