В минских школах вводят экспериментальное питание 1 18.11.2025, 8:54

2,002

В меню почти не осталось котлет.

После недавнего совещания у Лукашенко, где обсудили школьное питание, в Минске кардинально пересмотрели перечень блюд, предлагаемых учащимся в столовых.

— С новой четверти ввели экспериментальное меню. В него включили то, что ребята чаще всего едят дома, — рассказала директор Комбината школьного питания (КШП) Людмила Крупская.

Прежде всего, серьезные изменения претерпел рацион 5—11-х классов. В меню подростков включили сырники, блинчики, пельмени. Начальная школа и ранее получала эти блюда.

— Кроме того, снизили количество салатов: их ребята не сильно жаловали. В качестве альтернативы предлагаем овощи порционно, — отметила Л. Крупская.

В экспериментальном меню также появятся запеченные бутерброды (с колбасой, сыром, томатом). Еще одно новшество: сок будут давать в порционной упаковке, а не разливать по стаканам, как прежде.

— Ребенок может выпить его не сразу после обеда, а в течение учебного дня, взяв с собой. Новое меню в школах действует с понедельника. И можно отметить, что идея с соком детям пришлась по душе, — поделилась директор КШП.

В перечень блюд осеннего сезона включили и уже полюбившиеся позиции. Так, если пельмени ученики первых — четвертых классов ранее получали раз в две недели, то теперь это блюдо будет у всех школьников каждую неделю. Безусловно, остались и куриные шашлычки.

В КШП уверены, что понравится ребятам и новинка — «Картофель запеченный с соусом томатным». Он отдаленно напоминает популярные у детей картофельные дольки по-деревенски с кетчупом. Правда, при приготовлении блюда в школьной столовой применяют принципы детской диететики: никакого фритюра и соус без уксуса.

В меню почти не осталось котлет. Свои позиции сохранила лишь «Папараць» (из куриного филе с сыром). Зато будут отбивные из свинины, блюда из куриного бедра.

— Каждый день мы снимаем пробу блюд, которые предлагаются школьникам. Более того, педагоги сами обедают в столовой, — сказал Г. Кушняров.

Говоря о вкусовых предпочтениях современных детей, директор заметил: ребята любят то, что привыкли есть дома. Все реже в семьях готовят разнообразные каши. Некоторые ученики не всегда могут определить их названия, путают пшенную и пшеничную.

Но совсем отказаться от каш в школьном рационе нельзя. Они — источники полезных углеводов, которые необходимы юному организму.

— Оставили в меню только рисовую и гречневую, — заметила Л. Крупская.

До начала перемены — считаные минуты. На столах уже расставлены столовые приборы и посуда. На тарелках разложено порционно только варенье. Когда вошли первые проголодавшиеся юные посетители, работники пищеблока стали подвозить на тележках гастроемкости с горячими сырниками и сразу раздавать порции.

К слову, в осеннем меню отсутствуют макароны.

— В чат-бот поступали нарекания от родителей о том, что они часто холодные. И сегодня их детям не предлагаем, — заметила Л. Крупская. — Мы изменили не только меню, но и подходы в подаче блюд. Еду ребятам раскладывают фактически перед самым их приходом. Для этого дежурные и сотрудники пищеблока на тележках организуют подвоз горячих блюд в закрытой посуде прямо к столам. В школах, где наполняемость не такая высокая, предлагаем получать свою порцию на линии раздачи. Где-то добавили количество дежурных. Стараемся подавать горячие блюда за две-три минуты до прихода детей.

