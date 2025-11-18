закрыть
18 ноября 2025, вторник, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ряд предприятий отключили от газа после взрыва газопровода под Омском

  • 18.11.2025, 11:35
Ряд предприятий отключили от газа после взрыва газопровода под Омском
Иллюстративное фото

Зарево от пожара было видно на большом расстоянии.

После взрыва на газопроводе в районе поселка Ростовка в Омской области несколько предприятий отключили от газа. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Хоценко пояснил, что сейчас котельные получают газ через резервные трубопроводы, и для них подготовлено дополнительное топливо. По его словам, восстановление подачи газа может занять сутки. Региональное правительство продолжает координировать действия по этому вопросу.

Инцидент произошел рано утром 18 ноября. Местные жители рассказали, что взрывная волна затронула жилые кварталы, зарево от пожара было видно на большом расстоянии.

Хоценко сообщил, что авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. Чиновник уточнил, что местным жителям ничего не угрожает.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников