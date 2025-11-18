История с падением российского Су-30СМ получила продолжение 7 18.11.2025, 11:44

11,396

На борту находился военный преступник.

При выполнении планового учебно-тренировочного полета 13 ноября в Карелии разбился истребитель Су-30СМ. История с ЧП самолета получила продолжение.

Изначально сообщалось о гибели двух пилотов. Теперь стало известно, что одним из них был подполковник Кирилл Карцев – опытный военный летчик, на счету которого более 500 боевых вылетов, в том числе для обстрелов Украины, пишет «Диалог».

«Падение боевого самолета Москва называла «технической неисправностью», но по факту ситуация выглядит сомнительно и похожа на закономерный итог системных проблем с авиацией. Су-30СМ — одна из главных машин российских ВКС, а подобные происшествия серьезно бьют в том числе по репутации боевой авиации РФ», — пишет издание.

Подполковник – крайне ценная фигура в военной авиации как таковая, и потеря офицера такого уровня для России весьма болезненна, тем более на фоне и без того серьезного кадрового кризиса. Что конкретно стало причиной крушения, остается загадкой.

