История с падением российского Су-30СМ получила продолжение7
- 18.11.2025, 11:44
На борту находился военный преступник.
При выполнении планового учебно-тренировочного полета 13 ноября в Карелии разбился истребитель Су-30СМ. История с ЧП самолета получила продолжение.
Изначально сообщалось о гибели двух пилотов. Теперь стало известно, что одним из них был подполковник Кирилл Карцев – опытный военный летчик, на счету которого более 500 боевых вылетов, в том числе для обстрелов Украины, пишет «Диалог».
«Падение боевого самолета Москва называла «технической неисправностью», но по факту ситуация выглядит сомнительно и похожа на закономерный итог системных проблем с авиацией. Су-30СМ — одна из главных машин российских ВКС, а подобные происшествия серьезно бьют в том числе по репутации боевой авиации РФ», — пишет издание.
Подполковник – крайне ценная фигура в военной авиации как таковая, и потеря офицера такого уровня для России весьма болезненна, тем более на фоне и без того серьезного кадрового кризиса. Что конкретно стало причиной крушения, остается загадкой.
Одним из 2х удачно севших в Карелии мужчин оказался некий подполковник Кирилл Карцев, земля ему пухомhttps://t.co/nCz4KWOTQv https://t.co/Dv5Y1bStay https://t.co/0JpBF6uAH1 #вксрф #потерьнет #груз200 https://t.co/2JA5LR5aJU pic.twitter.com/0jjkkvb3WM— Necro Mancer (@666_mancer) November 17, 2025