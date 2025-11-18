Meta и WhatsApp выплатили хакерам $4 миллиона за поиск уязвимостей
- 18.11.2025, 18:39
Эти хакеры — невидимые герои.
В 2025 году Meta выплатила этичным хакерам рекордные $4 млн за обнаруженные уязвимости в WhatsApp и других продуктах компании. Об этом сообщил официальный представитель Meta в честь 15-летия программы «bug bounty» («охота за багами»), пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).
За все время существования программы более 1400 исследователей из 88 стран получили свыше $25 млн. В 2025 году обработано 13 000 заявок, из них 800 признаны валидными и оплачены.
Среди самых серьезных находок:
Исследователи Венского университета нашли способ массово определять, зарегистрирован ли номер в WhatsApp, и собирать публичную информацию сверх разрешенных лимитов.
Внутренний участник программы обнаружил уязвимость в обработке данных (до версий 2.25.23.73/82/83), которая позволяла заставить устройство жертвы загрузить контент с произвольного URL.
Обе уязвимости уже устранены, эксплуатации в реальности не зафиксировано. Meta подчеркивает, что инфраструктура WhatsApp — одна из самых защищенных и одновременно привлекательных целей для атак. Для помощи исследователям запущен специальный инструмент WhatsApp Research Proxy, который пока доступен избранным участникам bug bounty, но в будущем будет открыт публично.
Многие «охотники за багами» после крупных находок получают предложение о работе в командах безопасности Meta. «Эти хакеры — невидимые герои мессенджера, который используют миллиарды людей», — отмечает компания.