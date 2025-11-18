Польша потребует от Беларуси выдать диверсантов, которые совершили взрывы на железной дороге

Польша потребует от Беларуси выдать диверсантов, которые совершили взрывы на железной дороге12
- 18.11.2025, 19:15
В МИД вызвали послов.
Польша потребует от Беларуси и России выдачи диверсантов, которые совершили взрывы на железной дороге, передает tvp.info.
«Я еду в МИД, чтобы выполнить то, о чем объявил премьер-министр, то есть вызвать представителей России и Беларуси с целью добиться того, чтобы взять исполнителей под контроль, — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что диверсию на железной дороге совершили двое «граждан Украины», которые работали с российскими спецслужбами. После этого они выехали в Беларусь.