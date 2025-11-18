Польша потребует от Беларуси выдать диверсантов, которые совершили взрывы на железной дороге 12 18.11.2025, 19:15

11,204

В МИД вызвали послов.

Польша потребует от Беларуси и России выдачи диверсантов, которые совершили взрывы на железной дороге, передает tvp.info.

«Я еду в МИД, чтобы выполнить то, о чем объявил премьер-министр, то есть вызвать представителей России и Беларуси с целью добиться того, чтобы взять исполнителей под контроль, — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что диверсию на железной дороге совершили двое «граждан Украины», которые работали с российскими спецслужбами. После этого они выехали в Беларусь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com