В Польше введен третий уровень тревоги на железной дороге

  • 19.11.2025, 10:46
В Польше введен третий уровень тревоги на железной дороге
Дональд Туск

Распоряжение подписал премьер-министр Дональд Туск.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подписал распоряжение о введении третьего уровня тревоги (CHARLIE) на территориях железнодорожных линий, управляемых PKP Polskie Linie Kolejowe и PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Об этом сообщает правительственный центр безопасности.

Уровень тревоги будет действовать с 19 ноября 2025 года, с 00.00, до 28 февраля 2026 года, до 23.59.

При третьем уровне тревоги CHARLIE для государственных учреждений и ведомств вводятся следующие правила: круглосуточные дежурства в указанных органах публичной администрации, дежурства для ответственных должностных лиц, контроль доступности объектов в случае эвакуации, выдача оружия и боеприпасов сотрудникам, выполняющим охранные задачи, круглосуточный надзор над местами, которые ранее им не охватывались.

Для граждан особых требований нет, действуют общие: бдительность, выполнение приказов служб.

Напомним, 17 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на железнодорожной линии Варшава — Люблин возле поселка Мика произошел акт диверсии: взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожное полотно.

Вечером 17 ноября глава МВД Польши Мартин Кервиньский подтвердил слова премьера.

«Эксперты однозначно подтвердили подрыв», — сообщил он.

Министр юстиции Польши Вальдемар Журек сообщил, что Мазовецкое отделение Национальной прокуратуры уже начало официальное расследование по факту диверсии.

Отметим, эта железнодорожная линия соединяет Варшаву и Жешув — главный логистический хаб, через который западное оружие поступает в Украину.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские спецслужбы установили личности людей, подозреваемых в причастности к диверсиям на железной дороге. Это двое граждан Украины, которые прибыли в страну из Беларуси и могли быть завербованы российской разведкой. По словам премьера, совершив диверсию на железной дороге, оба покинули территорию Польши и вернулись в Беларусь через пограничный переход в Тересполе.

