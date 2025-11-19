Литва досрочно открывает границу с Беларусью 20 19.11.2025, 14:48

25,274

Пункты пропуска откроют уже завтра.

Кабинет министров Литвы на своем заседании 19 ноября принял решение открыть раньше запланированного срока два пункта пропуска на границе с Беларусью. Об этом сообщает LRT.

Пункты пропуска начнут работать в четверг 20 ноября.

«Учитывая решения Комиссии национальной безопасности от 18 ноября текущего года о том, что обстоятельства изменились, а ограничения на пересечение государственной границы, установленные постановлением Правительства Литвы от 29 октября 2025 года (…), больше не являются необходимыми для обеспечения внутренней безопасности, целесообразно снять ограничения на передвижение через пункты пропуска Литвы, установленные вышеупомянутым постановлением», — заявил министр внутренних дел Владислав Кондратович на заседании правительства.

Напомним, 29 октября Литва закрыла границу с Беларусью до 30 ноября. Исключение было сделано для дипломатов и возвращающихся домой граждан Литвы и ЕС. Решение было принято в ответ на появление в воздушном пространстве страны метеозондов, которые, как заявили литовские власти, используются для контрабанды и создают угрозу для гражданской авиации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com