NYT: Белый дом отказался от идеи Мадуро о его отставке через 2‑3 года

Николас Мадуро

Диктатор Венесуэлы тянет время.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро во время неофициальных переговоров предложил США уйти в отставку в течение двух-трех лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Вашингтоне отклонили его предложение и потребовали немедленной отставки.

Кроме того, источники издания сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил планы ЦРУ провести секретные операции в Венесуэле, которые могут стать подготовкой для американских военных действий. Отмечается, что пока неясно, в чем именно заключаются тайные операции и когда они могут быть реализованы.

14 ноября Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, а президент Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно.

