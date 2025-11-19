NYT: Белый дом отказался от идеи Мадуро о его отставке через 2‑3 года

NYT: Белый дом отказался от идеи Мадуро о его отставке через 2‑3 года14
- 19.11.2025, 20:49
- 13,098
Диктатор Венесуэлы тянет время.
Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро во время неофициальных переговоров предложил США уйти в отставку в течение двух-трех лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что в Вашингтоне отклонили его предложение и потребовали немедленной отставки.
Кроме того, источники издания сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил планы ЦРУ провести секретные операции в Венесуэле, которые могут стать подготовкой для американских военных действий. Отмечается, что пока неясно, в чем именно заключаются тайные операции и когда они могут быть реализованы.
14 ноября Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, а президент Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно.