В Керченском проливе пылает российское буксирное судно 1 2.11.2025, 12:43

Пожар вспыхнул 2 ноября после атаки украинских беспилотников.

В российском порту «Кавказ», расположенном в Керченском проливе, загорелось буксирное судно. Пожар вспыхнул 2 ноября после атаки украинских беспилотников на объекты в Краснодарском крае РФ.

В связи с возгоранием буксира Новороссийская транспортная прокуратура начала расследование, пишет телеканал «Краснодар» со ссылкой на пресс-службу Южной транспортной прокуратуры.

«Прокуратура взяла под контроль соблюдение законодательства о безопасности судоходства», — говорится в сообщении.

Между тем, по информации российского издания РБК, инцидент якобы не связан с ночной атакой БПЛА на Краснодарский край, хотя причины пожара пока выясняются.

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — заявили в прокуратуре.

В некоторых российских СМИ появилась информация, что по предварительным данным, возгорание не привело к масштабным последствиям, однако точные причины инцидента и размер возможного ущерба уточняются в ходе проверки.

Порт «Кавказ» является одним из ключевых транспортных узлов региона, обеспечивающим сообщение между Крымским полуостровом и материковой частью России через Керченскую переправу.

Напомним, 2 ноября в порту Туапсе Краснодарского края РФ произошел крупный пожар после атаки беспилотников. Российские власти подтвердили возгорание на одном из нефтяных танкеров и повреждение инфраструктуры топливного терминала. Сообщалось, что пламя вспыхнуло на палубной надстройке судна, после чего огонь перекинулся на береговые объекты. Экипаж танкера был эвакуирован.

