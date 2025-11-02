Украинские военные сбили редкий российский дрон «Князь Вещий Олег» 1 2.11.2025, 14:22

2,622

Представитель 11-го армейского корпуса раскрыл детали.

За прошедшие сутки подразделения 53-й отдельной механизированной бригады сбили редкий российский разведывательный дрон, который оккупанты назвали «Князь Вещий Олег». Об этом заявил представитель 11 армейского корпуса Петр Запорожец в эфире «Мы-Украина».

«Скорее всего, противник его использует, в том числе, если имеет какие-то новые ресурсы, для разведывательной деятельности, в плане того, что такие дроны противник тоже пытается тестировать для того, чтобы находить какое-то противодействие, в частности, тем мерам, которые осуществляем мы», - подчеркнул он.

По словам Запорожца, наибольшая сосредоточенность беспилотников на Константиновском и Славянском направлениях, на которых противник проводит разведывательную деятельность над Часовым Яром, Дружковкой и других населенных пунктах.

«На этом направлении мы уничтожаем большое количество дронов, а также там, где ведется разведывательная деятельность, туда противник направляет авиацию, артиллерию или силы и средства, которые должны будут действовать в рамках наступательных действиях на том или ином отрезке фронта», - объяснил спикер 11 армейского корпуса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com