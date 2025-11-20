Глава Airbus вспомнил в своем заявлении о Беларуси
- 20.11.2025, 9:24
Рене Оберман призвал разместить в Европе ядерное оружие.
Председатель совета директоров авиастроительного концерна Airbus Рене Оберман (René Obermann) призвал государства Европы обзавестись тактическим ядерным оружием в ответ на угрозу, исходящую от развернутых в Калининграде российских ракет «Искандер», которые способны нести ядерные боеголовки, пишет «Немецкая волна».
«Наша ахиллесова пята, похоже, заключается в том, чем Россия нам угрожает довольно открыто: это более 500 тактических ядерных боеголовок на ракетах «Искандер», размещённых прямо перед нашей дверью в Калининграде, в дополнение к недавно размещённым в Беларуси», — заявил Оберман в среду, 19 ноября, выступая на Берлинской конференции по безопасности.
Глава Airbus отметил, что Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные государства должны выработать совместную программу ядерного сдерживания России.
Представитель НАТО, комментируя в беседе с агентством Reuters заявление Обермана, отметил, что альянс в последнее время «не наблюдал изменений в ядерной политике России».