22 ноября 2025, суббота
Трамп дал заднюю?

Президент США заявил, что новый «мирный план» — не окончательное предложение Украине.

Президент США Дональд Трамп ответил отрицательно на вопрос журналистов о последнем предложении Украине.

На фоне обсуждения американского мирного плана его спросили: «Это ваше последнее предложение Украине?». На что он ответил: «Нет».

Глава Белого дома добавил лишь, что хочет добиться мира, что «должно было произойти уже давно». И вновь повторил, что конфликт не случился бы, если бы он был президентом. «Мы пытаемся закончить эту войну так или иначе», — сказал он.

Отметим, план США столкнулся с резкой критикой европейцев.

