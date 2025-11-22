Трамп дал заднюю?10
- 22.11.2025, 20:51
Президент США заявил, что новый «мирный план» — не окончательное предложение Украине.
Президент США Дональд Трамп ответил отрицательно на вопрос журналистов о последнем предложении Украине.
На фоне обсуждения американского мирного плана его спросили: «Это ваше последнее предложение Украине?». На что он ответил: «Нет».
Глава Белого дома добавил лишь, что хочет добиться мира, что «должно было произойти уже давно». И вновь повторил, что конфликт не случился бы, если бы он был президентом. «Мы пытаемся закончить эту войну так или иначе», — сказал он.
Отметим, план США столкнулся с резкой критикой европейцев.