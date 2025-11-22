Трамп дал заднюю? 10 22.11.2025, 20:51

5,698

Президент США заявил, что новый «мирный план» — не окончательное предложение Украине.

Президент США Дональд Трамп ответил отрицательно на вопрос журналистов о последнем предложении Украине.

На фоне обсуждения американского мирного плана его спросили: «Это ваше последнее предложение Украине?». На что он ответил: «Нет».

Глава Белого дома добавил лишь, что хочет добиться мира, что «должно было произойти уже давно». И вновь повторил, что конфликт не случился бы, если бы он был президентом. «Мы пытаемся закончить эту войну так или иначе», — сказал он.

Отметим, план США столкнулся с резкой критикой европейцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com