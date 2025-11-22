Соратник Трампа раскритиковал его «мирный план»
- 22.11.2025, 23:01
Линдси Грэм заявил о спорных моментах.
Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине содержит несколько спорных моментов. Об этом заявил американский сенатор--республиканец, соратник Трампа Линдси Грэм на своей странице в соцсети X.
«Есть несколько весьма проблемных моментов, которые можно улучшить», — написал он.
По словам политика, целью любого мирного соглашения должно быть достойное и справедливое завершение войны, а не создание нового конфликта.
Отметим, после шквала критики Трамп заявил, что новый «мирный план» — не окончательное предложение Украине.