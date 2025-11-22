закрыть
22 ноября 2025, суббота, 23:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соратник Трампа раскритиковал его «мирный план»

  • 22.11.2025, 23:01
  • 1,376
Соратник Трампа раскритиковал его «мирный план»

Линдси Грэм заявил о спорных моментах.

Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине содержит несколько спорных моментов. Об этом заявил американский сенатор--республиканец, соратник Трампа Линдси Грэм на своей странице в соцсети X.

«Есть несколько весьма проблемных моментов, которые можно улучшить», — написал он.

По словам политика, целью любого мирного соглашения должно быть достойное и справедливое завершение войны, а не создание нового конфликта.

Отметим, после шквала критики Трамп заявил, что новый «мирный план» — не окончательное предложение Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип