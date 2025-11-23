Не-де-е-спо-со-бен! 6 Александр Адельфинский, kasparov.ru

И вот «это» находится на самой вершине ответственности.

...Именно этим словом, причем для особой интонации разбитым по слогам, можно охарактеризовать многих диктаторов, например, нынешнего российского.

Почему? Ведь под ним – гигантская страна с разными часовыми поясами и климатическими зонами, которую он оседлал скоро уж как три десятка лет. А вот смотрите…

Если человека выпихнуть на самый верх государственного устройства, снабдив несметной кучей пиарщиков, составителей привлекательной биографии, всеми подобающими свитами челяди разного уровня, то, с учетом исторических российских традиций терпения, он воссядет на трон и будет искусственной фигурой, «брендом» поневоле. И начнет деградировать – быстро и роковым образом. Только это станут скрывать, выдвигая образ кумира.

Так рождаются идеологические клише наподобие «Сталин думает о нас» – во всех видах, когда фамилию можно подставить любую. Образ «вождя» так далеко отодвигается от социума, что ему можно создавать, пусть и в пространстве народного мифа, всяческих «двойников», как у Путина, показывать визиты, совершаемые в отдаленные друг от друга регионы в течение дня, являть телезрителю удивительно не похожих друг на друга «Путиных» в соседних телесюжетах.

А что же сам персонаж в его, так сказать, первичном облике? Как только он или (как знать?) играющий его роль актер выпущен на всеобщее обозрение, и как только ему дана мельчайшая возможность импровизировать, так сразу в речи появляются и «сортир», и «резиновая попа» в разговорах с детьми, и рисунок кота сзади, и разные «перлы», заставляющие испытывать «испанский стыд». Иначе говоря, телеголова «бренда» по кличке «Путин» демонстрирует удивительную патологическую глупость там и тогда, когда в его ухе замолкает наушник суфлера. «От себя» он не может выдать ничего достойного, а во власти такое – беда.

Все привыкли к странному поведению нашего «героя» перед аудиторией, однако выработанная привычка не должна упустить из виду неоспоримую картину персональной, индивидуальной, недееспособности человека, выходящего к народу, когда этого человека на минутку выпускают поимпровизировать и «порезвиться». Под такой властью в России – самая большая территориально страна с несметными природными богатствами и ядерным оружием. Это несоразмерно.

За «путинским брендом» – те, за кого надо нести ответственность, кого нельзя допускать до нищеты, нельзя втягивать в войны. За этим маленьким сгустком говорящей плоти – ядерное оружие, способное испепелить планету. За его решениями – массовые смерти людей в Украине и России прямо в тот момент, когда читается эта статья. И он себя ведет не только преступно, но и – смотрим глубже – именно неадекватно, недееспособно, ибо налицо – и глупость, и пошлость, и преступления.

И вот ЭТО находится на самой вершине ответственности. Только наличие многотысячной охраны, чрезвычайно многочисленного силового аппарата, армии, денег, прочих всевозможных «подпорок» дает ему править вместе с бандой убийц. Без силовой поддержки, без подсказок, без телевизионных подделок, без изоляции себя от страны – кто он? Где человеческая индивидуальная дееспособность? Ее нет, а остаток разрушителен. Это и есть деструктив в чистом проявлении.

Если иметь беспредельную власть над такой страной, как Россия, и при этом не только загнать ее в тупик, но и, фактически, уничтожить ей будущее, то такой лже-царь суть недееспособное лицо, решения которого, пресловутые «многоходовочки» и «вставания с колен», – плод больного на голову пациента, которому нельзя доверить даже заведование складом со стеклотарой!

Словом, необходимо серьезнейше решить, как избежать впредь подобных ситуаций, при которых явная патология во главе ядерного государства тянет его и мир в пучину безумия, соблазняя прочих диктаторов и понижая планку в политике разных государств собственным примером.

Недееспособность у голого короля на кровавом троне – слишком великий риск. Предстоит создать систему, при которой другого такого «крошки Цахеса» не будет над Россией уже никогда!

