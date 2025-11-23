Пожар на крупной ГРЭС под Москвой: появились новые подробности 1 23.11.2025, 11:13

Часть жителей остались без тепла и света.

Ночью 23 ноября украинские дроны атаковали Шатурскую энергостанцию (ГРЭС) в одноименном городе в ста километрах к востоку от МКАДа, сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу», — написал глава региона. Для поддержания теплоснабжения жителей «до полной стабилизации ситуации» в округ направили блочно-модульные котельные, отчитался губернатор, пишет The Moscow Times.

Шатурская ГРЭС с семью энергоблоками имеет установленную электрическую мощность 1500 МВт и тепловую — 350,5 Гкал/ч. Станция является филиалом ПАО «Юнипро» и была введена в строй одной из первых в России в 1920 году по плану ГОЭЛРО. Согласно открытым источникам, она снабжает электроэнергией в основном промышленные предприятия. На публикуемых в соцсетях кадрах видно, как в результате атак БПЛА на станции происходят несколько взрывов и полыхает крупный пожар. Astra подтвердила, что по крайней мере один из взрыв был снят очевидцем с точки на расстоянии 700 метров севернее ГРЭС. Огонь вследствие атак охватил, предварительно, два трансформатора энергоблоков мощностью 210 МВт, пишет Exilenova+.

Кроме того, огромный столб огня и дыма появился «после поражения газораспределительной станции, от которой питается энергоблок мощностью 400 МВт немецкого производства», утверждает канал. По оценкам ресурса, суммарные потери станции после удара достигают около 820 МВт, то есть более половины установленной мощности. При этом некоторые энергоблоки на момент атаки были на реконструкции.

В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что в Шатуре загорелись три трансформатора электростанции (изначально спасателям сообщили о пожаре на четырех). Пожар охватил как минимум 65 кв. метров, отчитались в ведомстве.

Ночью и утром 23 ноября на подлете к Москве было «уничтожено» три украинских дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отчитался он. По данным Минобороны РФ, из перехваченных ночью над российскими регионами 75 БПЛА два сбили в московском регионе.

