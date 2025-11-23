закрыть
23 ноября 2025, воскресенье
Литовские фуры начали покидать Беларусь

  • 23.11.2025, 17:31
  • 12,762
Литовские фуры начали покидать Беларусь

Каменный Лог забит под завязку.

Кульминация многодневного противостояния между Литвой и Беларусью закончилась не новым витком конфликта, а тем, что литовские грузовики просто взяли и поехали домой. Но вся эта история вскрыла куда больше, чем спор о стоянках, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Сначала Минск и Вильнюс обменялись претензиями, будто два соседа на парковке, которые не поделили место. Лукашенко требовал, чтобы литовские перевозчики платили по 120 евро в сутки за простой. Литва отвечала зеркально: будут иски за потери перевозчиков, вызванные задержками, созданными белорусскими властями.

Внутри страны трактовали это как демонстративную попытку давления на Вильнюс. В Литве это воспринимали как намеренное создание барьера, чтобы показать «кто хозяин дороги».

Литовские фуры начали массово покидать места длительной стоянки в Беларуси и возвращаться домой через два пункта пропуска Каменный Лог-Мядиненкай и Бенякони-Шальчиненкай.

Ассоциация интермодальных перевозок и логистики АИПЛ сообщает: Каменный Лог забит под завязку литовскими машинами. Литовская сторона пока не увеличила пропускную способность Мядиненкая, а каждый грузовик направляют на рентген. Таможня действует строго по инструкции, что растягивает процесс.

