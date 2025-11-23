закрыть
23 ноября 2025, воскресенье
Латвия продлила запрет на ночные полеты у границы с Беларусью

  • 23.11.2025, 18:49
Латвия продлила запрет на ночные полеты у границы с Беларусью

Подобная мера действовала до конца 23 ноября.

Латвийские власти продлили запрет полетов в вечерние и ночные часы в воздушном пространстве вдоль границы с Беларусью и Россией.

Об этом пишет ТАСС.

Подобная мера действовала до конца 23 ноября. В итоге ее действие продлили до конца месяца. А ввела ее латвийская сторона еще в сентябре, сроки продолжают корректировать.

«Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Беларусью на высоте до 6 км продлен до конца месяца, 30 ноября, то есть еще на неделю», – сообщили в авиадиспетчерской службе.

В итоге по 30 ноября запрет будет действовать с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 до 08:00 – по минскому).

