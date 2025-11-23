Латвия продлила запрет на ночные полеты у границы с Беларусью
- 23.11.2025, 18:49
Подобная мера действовала до конца 23 ноября.
Латвийские власти продлили запрет полетов в вечерние и ночные часы в воздушном пространстве вдоль границы с Беларусью и Россией.
Об этом пишет ТАСС.
Подобная мера действовала до конца 23 ноября. В итоге ее действие продлили до конца месяца. А ввела ее латвийская сторона еще в сентябре, сроки продолжают корректировать.
«Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Беларусью на высоте до 6 км продлен до конца месяца, 30 ноября, то есть еще на неделю», – сообщили в авиадиспетчерской службе.
В итоге по 30 ноября запрет будет действовать с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 до 08:00 – по минскому).