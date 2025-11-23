Латвия продлила запрет на ночные полеты у границы с Беларусью 23.11.2025, 18:49

Подобная мера действовала до конца 23 ноября.

Латвийские власти продлили запрет полетов в вечерние и ночные часы в воздушном пространстве вдоль границы с Беларусью и Россией.

Об этом пишет ТАСС.

Подобная мера действовала до конца 23 ноября. В итоге ее действие продлили до конца месяца. А ввела ее латвийская сторона еще в сентябре, сроки продолжают корректировать.

«Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Беларусью на высоте до 6 км продлен до конца месяца, 30 ноября, то есть еще на неделю», – сообщили в авиадиспетчерской службе.

В итоге по 30 ноября запрет будет действовать с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 до 08:00 – по минскому).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com