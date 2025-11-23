Правда ли, что эта зима станет самой холодной в Беларуси? 4 23.11.2025, 19:22

5,610

Ответ Белгидромета.

К прогнозам «самой холодной зимы в Беларуси» нужно относиться критично, замечает начальник службы метеопрогнозов Белгидромета Марина Грицкевич.

Чем раньше дается прогноз погоды, тем больше вероятность ошибок в нем. Также громкие интернет-прогнозы часто не подкрепляются конкретными именами экспертов.

«Даже на современном этапе развития науки численные модели не позволяют точно спрогнозировать погоду на такой продолжительный промежуток времени, особенно в нашем регионе, для которого характерна частая смена атмосферных процессов в зимний период, когда периоды оттепели регулярно сменяются морозами», — объяснила Грицкевич.

Долгосрочные прогнозы погоды, особенно на несколько месяцев вперед, обычно мало оправдываются.

«Спрогнозировать с высокой точностью температуру и условия погоды на целую зиму практически невозможно. Климатические модели и долгосрочные прогнозы могут давать только общие тенденции, но не конкретные значения», — сказала Грицкевич.

