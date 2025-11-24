В Литве заявили, что поторопились с открытием границ с Беларусью 7 24.11.2025, 13:53

4,618

Вильнюс «поверил в добрую волю» режима, но поток метеозондов только усилился.

В связи с продолжающимся потоком метеозондов из Беларуси председатель Комитета Сейма по иностранным делам (КИД) Литвы Ремигиюс Мотузас признал, что Литва поторопилась с решением об открытии границы с Беларусью. Однако, по его словам, это решение было принято для скорейшего решения проблемы с застрявшими на границе фурами, передает Delfi.

— Мы поторопились [с открытием границы], потому что перевозчики оказывали на нас большое давление. На самом деле, если вникать в ситуацию с перевозчиками, она была очень сложной. Поскольку была задержана не только техника, но и часть перевозчиков, также было значительное количество товаров <…>. Конечно, на определенном уровне велись переговоры с пограничными службами, — заявил Мотузас в эфире LRT.

По его словам, в Вильнюсе слышали от главы Службы охраны госграницы Литвы Рустама Любаева, что «беларусская сторона отнеслась к этому очень серьезно», и «поверили в добрую волю Беларуси».

По мнению председателя КИД, для решения проблемы с метеозондами контрабандистов необходимо вновь созвать межведомственное совещание. Кроме того, по мнению Мотузаса, важно сотрудничество на уровне стран ЕС и введение новых санкций против Беларуси.

Главная советница президента Литвы Аста Скайсгирите также высказала мнение, что открытие границы с Беларусью произошло поспешно, передает LRT.

— Следовало, наверное, не спешить с открытием границы и увязать этот шаг с более четкими условиями: если хотите открытой границы — должны быть выполнены хотя бы два требования: на территории Литвы не должно быть шаров, и должны быть освобождены наши грузовики, — сказала она.

Политик призвала «добиваться мер, которые вернули бы Беларусь к мысли о необходимости взаимных действий для деэскалации ситуации», однако подчеркнула, что переговоры с Беларусью должны вестись.

— Какие-то переговоры, конечно, необходимы, а на каком уровне они ведутся — не самый важный вопрос. Самое важное — содержание этих переговоров, что в них говорится. А говориться должно о взаимосвязи этих проблем, чтобы искать их решения вместе, — сказала советница президента Литвы.

