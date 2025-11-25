В ангаре, который поразили дроны в Таганроге, мог быть бомбардировщик Ту-95МС
- 25.11.2025, 9:43
- 2,630
Появились новые подробности атаки.
В ночь на 25 ноября в российском Таганроге (Ростовская область) раздавались взрывы и, предварительно, были прилеты, в результате которых начался пожар. В частности, в ангаре, попавшем под удар, мог быть бомбардировщик Ту-95МС.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Отмечается, что пораженный объект используется для технического обслуживания таких самолетов.
Очевидцы обнародовали видео, на котором видно пожар внутри здания.
«Таганрог: во время сегодняшней атаки на научно-технический центр «Бериев» и А-60 был поражен ангар технического обслуживания. Этот ангар используется для технического обслуживания и модернизации самолетов Ту-95МС до версии Ту-95МСМ, которые могут нести больше ракет Х-101", - говорится в сообщении.
Удар пришелся по объектам, где должны были обновлять российские самолеты
Согласно данным министерства обороны РФ, на модернизацию шести самолетов Ту-95МС предусмотрено около 270 миллионов долларов. Работы должны выполнять 360-й авиационный ремонтный завод в Рязани и Таганрогский научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, привлеченный к выполнению программы модернизации.