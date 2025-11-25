В ангаре, который поразили дроны в Таганроге, мог быть бомбардировщик Ту-95МС 25.11.2025, 9:43

2,630

Появились новые подробности атаки.

В ночь на 25 ноября в российском Таганроге (Ростовская область) раздавались взрывы и, предварительно, были прилеты, в результате которых начался пожар. В частности, в ангаре, попавшем под удар, мог быть бомбардировщик Ту-95МС.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Отмечается, что пораженный объект используется для технического обслуживания таких самолетов.

Очевидцы обнародовали видео, на котором видно пожар внутри здания.

«Таганрог: во время сегодняшней атаки на научно-технический центр «Бериев» и А-60 был поражен ангар технического обслуживания. Этот ангар используется для технического обслуживания и модернизации самолетов Ту-95МС до версии Ту-95МСМ, которые могут нести больше ракет Х-101", - говорится в сообщении.

Удар пришелся по объектам, где должны были обновлять российские самолеты

Согласно данным министерства обороны РФ, на модернизацию шести самолетов Ту-95МС предусмотрено около 270 миллионов долларов. Работы должны выполнять 360-й авиационный ремонтный завод в Рязани и Таганрогский научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, привлеченный к выполнению программы модернизации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com