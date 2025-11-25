Налет на Таганрог: дроны атаковали авиазавод, уничтожен самолет А-60 25.11.2025, 8:25

1,116

В российском городе прогремели десятки взрывов и начались пожары.

В ночь на 25 ноября российский Таганрог оказался под массированной атакой беспилотников: в городе прогремели десятки взрывов и начались пожары. В сети пишут об ударе по местному авиазаводу и вероятном уничтожении самолета А-60, передает «Фокус».

Очевидцы утверждают, что в Таганроге Ростовской области РФ прозвучало всего более 20 взрывов. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

«По словам очевидцев, в некоторых домах тряслись стекла, а у припаркованных автомобилей сработала сигнализация», — пишут россияне.

Местные власти подтвердили атаку беспилотников на Таганрог. Сообщается, что в результате обстрела пострадали два многоквартирных жилых дома и один частный дом, а также загорелся склад в промышленной зоне. Известно о по меньшей мере трех раненых.

В то же время ряд OSINT-каналов сообщает, в Таганроге под ударом оказался авиационный завод. По предварительной информации, которая требует подтверждения, удар пришелся также по советскому экспериментальному лазерному комплексу, созданному на базе военно-траснпортного самолета Ил-76МД. Об этом свидетельствуют в частности некоторые кадры с места событий, которые распространили в сети.

Вероятная локация ночной атаки на Таганрог

Фото: OSINT-каналы

OSINT-каналы также пишут, что в Таганроге, вероятно, произошло попадание по «диспетчерской» аэропорта.

На момент подтверждений о поражении авиазавода или вражеского самолета не поступало.

