Часть Гомельской области перестали считать «радиационно опасной землей»

2
  • 25.11.2025, 10:10
Часть Гомельской области перестали считать «радиационно опасной землей»

Загрязненные земли переведены в хозяйственное использование.

Часть территорий Ветковского, Жлобинского и Чечерского районов Гомельской области постановлением Совета министров исключена из состава радиационно опасных земель. Документ официально опубликован 25 ноября на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление № 665 от 22 ноября предписывает больше не считать радиационно опасными участки более 875 гектаров. Они будут переведены в хозяйственное использование.

Совмин поручил Ветковскому, Жлобинскому, Чечерскому райисполкомам в течение месяца определить границы участков и передать их для дальнейшего использования. Также предстоит внести изменения в земельно-кадастровую документацию.

Также местным властям поручено осуществлять контроль условий использования этих земельных участков и контроль радиоактивного загрязнения продукции, которая будет производиться на этих территориях.

