На месте появилась огромная воронка: фото последствий атаки РФ на Киев 25.11.2025, 11:59

На месте обнаружены тела 4-х погибших.

В Святошинском районе Киева после ночной массированной атаки РФ образовалась большая воронка рядом с 4-этажным складским зданием.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По предварительной информации, на месте обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар, вспыхнувший после попадания, ликвидирован.

На месте работают полиция, спасатели и аварийные службы, чтобы обеспечить безопасность и завершить разбор завалов.

Фото последствий атаки показали спасатели в соцсетях и подтверждают масштаб разрушений.

Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию последствий и оказание помощи пострадавшим. Психологическую поддержку получили 57 человек, добавляют чрезвычайники.

Напомним, в результате российской комбинированной атаки на Киев в ночь на 25 ноября зафиксировано повреждение и падение обломков на более 13 локациях в Дарницком, Днепровском, Голосеевском, Печерском, Святошинском и Деснянском районах.

Подтверждена гибель 6 человек. Еще 14 пострадали, среди которых есть ребенок. По меньшей мере 8 пострадавших госпитализированы.

По информации Минэнерго, атака была направлена на энергетические объекты, из-за чего в некоторых районах столицы перебои со светом и водой, а в 7 районах частично перекрыто теплоснабжение. На левом берегу - экстренные отключения света.

