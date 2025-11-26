ВСУ уничтожили российский «Солнцепек» на Лиманском направлении
- 26.11.2025, 16:08
Видеофакт.
Украинские бойцы уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» на Лиманском направлении.
Об этом сообщает Telegram 63-й отдельной механизированной бригады 3-го армейского корпуса ВСУ.
Как сообщается, пилоты 3-го армейского корпуса FPV-дронами ликвидировали тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» на Лиманском направлении.
220-мм ТОС «Солнцепек» бьет термобарическими боеприпасами, разрушает фортификации и создаёт зону сплошного поражения, которую враг использует для давления на оборону и поддержки наступления.
Отмечается, что украинские бойцы нанесли россиянам максимальный ущерб на миллионы долларов.