закрыть
26 ноября 2025, среда, 16:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили российский «Солнцепек» на Лиманском направлении

  • 26.11.2025, 16:08
ВСУ уничтожили российский «Солнцепек» на Лиманском направлении
иллюстративное фото

Видеофакт.

Украинские бойцы уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» на Лиманском направлении.

Об этом сообщает Telegram 63-й отдельной механизированной бригады 3-го армейского корпуса ВСУ.

Как сообщается, пилоты 3-го армейского корпуса FPV-дронами ликвидировали тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» на Лиманском направлении.

220-мм ТОС «Солнцепек» бьет термобарическими боеприпасами, разрушает фортификации и создаёт зону сплошного поражения, которую враг использует для давления на оборону и поддержки наступления.

Отмечается, что украинские бойцы нанесли россиянам максимальный ущерб на миллионы долларов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип