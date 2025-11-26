закрыть
26 ноября 2025, среда, 16:53
Сколько стоит бюджету ненужная подписка на пропаганду?

  • 26.11.2025, 16:13
Учреждениям образования навязали подписку на десятки изданий режима.

Издание «Флагшток» приводит примеры: какие суммы расходуются на потребление продукции пропаганды, учитывая, что практически все те же самые материалы доступны бесплатно в интернете, и подшивки с газетами просто пылятся на видных местах, чтобы потом попасть в утиль.

Гомельский городской центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций закупает услугу по приёму и доставке ведомственной подписки на 1-ое полугодие для учреждений образования Центрального района Гомеля на сумму 34 тыс. 547 рублей — это почти 12 тысяч долларов.

В списке — «Гомельские ведомости», «Рэспубліка», «СБ. Беларусь сегодня», «Гомельская праўда», «Настаўніцкая газета», «Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь».

