Сколько стоит бюджету ненужная подписка на пропаганду? 26.11.2025, 16:13

Учреждениям образования навязали подписку на десятки изданий режима.

Издание «Флагшток» приводит примеры: какие суммы расходуются на потребление продукции пропаганды, учитывая, что практически все те же самые материалы доступны бесплатно в интернете, и подшивки с газетами просто пылятся на видных местах, чтобы потом попасть в утиль.

Гомельский городской центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций закупает услугу по приёму и доставке ведомственной подписки на 1-ое полугодие для учреждений образования Центрального района Гомеля на сумму 34 тыс. 547 рублей — это почти 12 тысяч долларов.

В списке — «Гомельские ведомости», «Рэспубліка», «СБ. Беларусь сегодня», «Гомельская праўда», «Настаўніцкая газета», «Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com