Появились доказательства поражения российского корабля в бухте Новороссийска

Его забрали на ремонт.

В Сети появились спутниковые снимки порта Новороссийск, на которых заметна транспортировка десантного корабля проекта 1171 «Тапир» двумя буксирами — ранее сообщалось, что он был поврежден вовремя атаки украинских дронов.

Снимки выложил 26 ноября на своей странице в соцсети Х OSINT-исследователь Том Байк.

«Десантный корабль проекта 1171 типа «Тапир» пострадал в ходе последней атаки Украины на Новороссийск вчера в точке 44.7145,37.8299. Он был замечен во внутренней части военно-морской базы, где его буксировали два буксира из дока в другое «защищенное» место внутри волнорезов для ремонта», — написал он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 ноября военнослужащие центра спецопераций Альфа СБУ совместно с Силами безопасности и обороны поразили дальнобойными беспилотниками ряд военных и логистических объектов порта Новороссийск Краснодарского края РФ.

