закрыть
26 ноября 2025, среда, 21:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появились доказательства поражения российского корабля в бухте Новороссийска

2
  • 26.11.2025, 20:39
  • 2,202
Появились доказательства поражения российского корабля в бухте Новороссийска

Его забрали на ремонт.

В Сети появились спутниковые снимки порта Новороссийск, на которых заметна транспортировка десантного корабля проекта 1171 «Тапир» двумя буксирами — ранее сообщалось, что он был поврежден вовремя атаки украинских дронов.

Снимки выложил 26 ноября на своей странице в соцсети Х OSINT-исследователь Том Байк.

«Десантный корабль проекта 1171 типа «Тапир» пострадал в ходе последней атаки Украины на Новороссийск вчера в точке 44.7145,37.8299. Он был замечен во внутренней части военно-морской базы, где его буксировали два буксира из дока в другое «защищенное» место внутри волнорезов для ремонта», — написал он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 ноября военнослужащие центра спецопераций Альфа СБУ совместно с Силами безопасности и обороны поразили дальнобойными беспилотниками ряд военных и логистических объектов порта Новороссийск Краснодарского края РФ.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип