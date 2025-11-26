«Это серьезно»: военный эксперт раскрыл последствия удара по Новороссийску 26.11.2025, 13:18

Фото: depositphotos.com

Атаку на порт можно сравнивать с подрывом Крымского моста.

В ночь с 24 на 25 ноября украинские силы атаковали Новороссийск, поразив нефтетерминал, позиции ПВО и большой десантный корабль проекта 1171. Удар пришелся по ключевой базе Черноморского флота и одному из главных центров российского нефтяного экспорта.

Сайт Charter97.org попросил руководителя военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», капитана ВМС Украины Павла Лакийчука прокомментировать информацию о поражении российского военного корабля и других объектов российских оккупантов.

— Высчитать, кого конкретно «подстрелили», — не такая уж и проблема. Я, честно говоря, не занимался этим вчера, но больших десантных кораблей у России осталось немного. Их два проекта — «крокодилы» и «углевозы»: 1171 и 775. Половина из них за четыре года уже выведена из состава силами обороны Украины. Поэтому определить цель несложно. Хотелось бы, чтобы потопили проект 1171, но, к сожалению, досталось не ему. Потому что корабли рассредоточены не только в акватории порта Новороссийска, но и у главной базы Черноморского флота. Практически главной базы после вывода сил флота из Севастополя — после ударов по их основным объектам. Сейчас они сконцентрированы в Новороссийской военно-морской базе — это территория Геленджикского морского порта на восточном берегу Цемесской бухты, примерно в пятистах метрах от терминала «Шесхарис».

Когда в прошлый раз прилетело по «Шесхарису», было очевидно: если удары продолжатся системно, то и по порту достанется. А большой десантный корабль — самая крупная цель, у него наибольшая отражательная способность, его легче всего заметить. Это вам не подводные лодки.

Подводные лодки, кстати, россияне притапливают, когда есть угроза ракетно-дронового налета. Корветы оккупанты также старательно прячут. Но думаю, что и до них доберутся силы ВСУ.

При этом надо понимать: Новороссийск можно сравнивать с Крымским мостом. Это два ключевых района, где у россиян сосредоточена наиболее плотная система ПВО. Стащили туда все, что могли. Поэтому там и концентрируются.

Ну и неудивительно, что для удара по «Шесхарису», по порту, по Цемесской бухте нужно уничтожить пусковые установки зенитно-ракетных комплексов дальнего радиуса действия. Прошлый удар по Новороссийску — сначала по Абрау-Дюрсо — уничтожили пусковые установки С-400. Потом прошел удар по «Шесхарису» и порту. В этот раз — то же самое. Не уничтожишь дивизион — не добьешься поражения главной цели.

— Какие объекты нефтетерминала и инфраструктуры порта пострадали, и насколько это может ударить по морскому экспорту российской нефти?

— Нефтетерминал пострадал очень существенно. Структура российского «серого» танкерного флота выглядит так: примерно 40–45% поставок идет из портов Балтики — Финский залив, Усть-Луга, порты Санкт-Петербурга.

Еще около 40% — это черноморские порты: Туапсе, Новороссийск в первую очередь, плюс немного Темрюк.

На север и Дальний Восток приходится оставшиеся примерно 15%. Но разница между Балтикой и Черноморьем в том, что Новороссийск и черноморские порты России — единственные круглогодично незамерзающие. Санкт-Петербург и Усть-Луга зимой — это ледовая проводка, периодическое замерзание фарватера. А Новороссийск и Туапсе — гарантированные поставки.

Поэтому для России они играют ключевую роль в танкерной перевозке нефти, нефтепродуктов и аммиака. Это серьезная угроза, серьезный вызов для российской экономики, который, по непонятным причинам, силы обороны Украины раньше не использовали системно.

— Во время удара были уничтожены или повреждены элементы российской ПВО, включая комплексы С-400. Скажите, где теперь Россия вообще может укрыть остатки своего Черноморского флота — или безопасных гаваней для него больше просто не осталось?

— Дивизионы ПВО у россиян сменные: одни разбомбили — через неделю-две пригонят другие. В западном Крыму ВСУ регулярно выносит их позиционные районы — Тарханкут, Евпатория, Фиолент. Это первая линия обороны РФ. Силы обороны Украины поражают их регулярно, раз в месяц, а то и чаще — чтобы пробить передовую линию и открыть окно возможностей для ударов по Крыму и по южному берегу Кавказа.

Каждый раз уничтожение этих комплексов дает Украине несколько дней — максимум неделю — пока россияне не подтянут новые где-нибудь с Дальнего Востока или еще откуда-то.

Прошлый удар по Новороссийску, недавно, по «Шесхарису», уничтожил комплекс С-400. На его место поставили С-300. Показательно: российская ПВО истощается. Свободного С-400 россияне уже не нашли. Очевидно, что через неделю этот С-300 тоже придется силам обороны Украины «выключать».

