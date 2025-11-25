В Новороссийске поражены большой десантный корабль и нефтетерминал 4 25.11.2025, 13:32

4,134

Стали известны детали атаки на главную базу Черноморского флота РФ.

Силы обороны и СБУ атаковали Новороссийск в РФ. Под ударами были нефтеналивной терминал и большой десантный корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

«Этой ночью бойцы центра спецопераций «Альфа» СБУ совместно с Силами безопасности и обороны поразили дальнобойными беспилотниками ряд военных и логистических объектов морского порта «Новороссийск» в Краснодарском крае РФ», - сообщают источники.

Так, зафиксировано попадание по инфраструктуре нефтетерминала (нефтеналивные стендеры и манифольды) и по позициям систем ПВО С-300/С-400. По предварительным данным, поврежден также большой десантный корабль проекта 1171, который находился у причала военно-морской базы.

Операцию СБУ провела совместно с ГУР МОУ, ССО ВСУ, Силами беспилотных систем, Госпогранслужбой и береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС ВСУ Украины.

Кстати, во время атаки российская ПВО активно работала по гражданской инфраструктуре Новороссийска. На видео видны неоднократные попадания ракет комплекса «Панцирь» в жилые дома.

Порт «Новороссийск» является вторым по величине центром экспорта нефти в России и главной базой Черноморского флота РФ.

«СБУ продолжает методично уменьшать нефтедолларовые доходы России, которыми она финансирует войну против Украины, а также ослаблять системы ПВО противника, защищающие ключевые военные и инфраструктурные объекты врага», - сообщил информированный источник в СБУ.

