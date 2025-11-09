Эксперт: ВСУ «прорубают» воздушный коридор в Крым

Эксперт: ВСУ «прорубают» воздушный коридор в Крым1
- 9.11.2025, 18:57
- 1,576
Украина готовит новые операции.
Удар по зенитно-ракетному комплексу С-400 в оккупированном Крыму — это своего рода «прорубание» коридора в системе противовоздушной обороны врага. Об этом в эфире «Радио NV» сказал Павел Нарожный, военный эксперт, основатель благотворительной организации «Реактивная почта».
«Удары по системам ЗРК С-400 — это «прорубание» коридора для того, чтобы дальше на этом участке делать уже какие-то другие операции», — отметил он.
При этом добавил, что речь идет об уничтожении пусковой установки, которая не является самой сложной частью этого комплекса.
«Гораздо лучше, если бы речь шла о радаре системы С-400. Но и пусковая — также очень серьезный удар по способности врага. У россиян до полномасштабного вторжения таких С-400 было где-то 50–55 штук. Но за время войны уничтожено более 20 штук. Это наиболее современная система, которую враг позиционирует как полный аналог «Петриота», но это, конечно, не так. У них довольно лимитированное количество этих систем при той огромной территории, которую надо закрывать», — подчеркнул Нарожный.
При этом добавил, что это значительная потеря для врага, а мы в ближайшее время сможем услышать и увидеть новые удары по оккупированному Крыму.