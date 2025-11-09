Эксперт: ВСУ «прорубают» воздушный коридор в Крым 1 9.11.2025, 18:57

1,576

Павел Нарожный

Украина готовит новые операции.

Удар по зенитно-ракетному комплексу С-400 в оккупированном Крыму — это своего рода «прорубание» коридора в системе противовоздушной обороны врага. Об этом в эфире «Радио NV» сказал Павел Нарожный, военный эксперт, основатель благотворительной организации «Реактивная почта».

«Удары по системам ЗРК С-400 — это «прорубание» коридора для того, чтобы дальше на этом участке делать уже какие-то другие операции», — отметил он.

При этом добавил, что речь идет об уничтожении пусковой установки, которая не является самой сложной частью этого комплекса.

«Гораздо лучше, если бы речь шла о радаре системы С-400. Но и пусковая — также очень серьезный удар по способности врага. У россиян до полномасштабного вторжения таких С-400 было где-то 50–55 штук. Но за время войны уничтожено более 20 штук. Это наиболее современная система, которую враг позиционирует как полный аналог «Петриота», но это, конечно, не так. У них довольно лимитированное количество этих систем при той огромной территории, которую надо закрывать», — подчеркнул Нарожный.

При этом добавил, что это значительная потеря для врага, а мы в ближайшее время сможем услышать и увидеть новые удары по оккупированному Крыму.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com