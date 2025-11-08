Украинский спецназ уничтожил пусковую С-400 и склад боеприпасов РФ в Крыму 8.11.2025, 13:56

1,012

Дерзкая атака.

Силы специальных операций провели успешную операцию на временно оккупированном Крымском полуострове, в результате которой уничтожена российская пусковая установка С-400 «Триумф» и большой склад боеприпасов 18-й армии РФ.

Об этом сообщают Силы специальных операций Украины.

По данным ССО, разведчики Движения сопротивления получили точную информацию о расположении арсенала противника в селе Удачное вблизи Симферополя. Дальнейшая разведка подтвердила наличие большого количества боеприпасов, после чего объект был уничтожен дронами в ночь на 6 октября 2025 года.

В тот же день подразделения ССО вывели из строя пусковую установку мобильного зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», расположенную в селе Уютное вблизи Евпатории.

Этот комплекс враг использовал не только для прикрытия оккупационных сил, но и для ударов по территории Украины.

Как отмечают в ССО, финальная фаза спецдействий состоялась ещё 6 октября, однако информацию о ней не обнародовали из соображений оперативной безопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com