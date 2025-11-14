закрыть
14 ноября 2025, пятница, 22:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Удар ВСУ по Новороссийскому порту РФ остановил 2% мировых поставок нефти

3
  • 14.11.2025, 21:57
  • 1,372
Удар ВСУ по Новороссийскому порту РФ остановил 2% мировых поставок нефти

Удар по Новороссийску стал одним из самых масштабных за последние месяцы.

Удар Украины по Новороссийскому порту России в ночь на пятницу, 14 ноября, остановил 2% мировых поставок нефти. Кроме того, он привел к росту мировых цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство со ссылкой на источники пишет, что Новороссийский порт, который имеет ключевое значение для нефтяной торговли РФ, временно остановил экспорт нефти. Речь идет о 2,2 миллиона баррелей в день, или 2% мировых поставок.

Отмечается, что этот удар стал одним из крупнейших за последние месяцы по нефтеэкспортной инфраструктуре страны-агрессора. Он стал продолжением серии ударов Украины по российским НПЗ для ослабления способности Москвы финансировать войну.

Reuters добавило, что из-за опасений относительно поставок после удара мировые цены на нефть подскочили более чем на 2%.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 14 ноября был нанесен удар по пункту базирования кораблей «Новороссийск» в Краснодарском крае РФ. Били украинскими ракетами «Нептун» и ударными дронами.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина