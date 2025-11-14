Удар ВСУ по Новороссийскому порту РФ остановил 2% мировых поставок нефти

Удар ВСУ по Новороссийскому порту РФ остановил 2% мировых поставок нефти3
- 14.11.2025, 21:57
- 1,372
Удар по Новороссийску стал одним из самых масштабных за последние месяцы.
Удар Украины по Новороссийскому порту России в ночь на пятницу, 14 ноября, остановил 2% мировых поставок нефти. Кроме того, он привел к росту мировых цен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство со ссылкой на источники пишет, что Новороссийский порт, который имеет ключевое значение для нефтяной торговли РФ, временно остановил экспорт нефти. Речь идет о 2,2 миллиона баррелей в день, или 2% мировых поставок.
Отмечается, что этот удар стал одним из крупнейших за последние месяцы по нефтеэкспортной инфраструктуре страны-агрессора. Он стал продолжением серии ударов Украины по российским НПЗ для ослабления способности Москвы финансировать войну.
Reuters добавило, что из-за опасений относительно поставок после удара мировые цены на нефть подскочили более чем на 2%.
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 14 ноября был нанесен удар по пункту базирования кораблей «Новороссийск» в Краснодарском крае РФ. Били украинскими ракетами «Нептун» и ударными дронами.