14 ноября 2025, пятница, 20:58
Тылы агрессора в огне: в ВСУ раскрыли детали ночного «дипстрайка»

  • 14.11.2025, 20:40
Генштаб ВСУ официально подтвердил серию успешных ударов по стратегическим объектам России.

Украинский Генштаб раскрыл детали своих дальнобойных операций против ключевых объектов на территории России в ночь на 14 ноября.

Детали были опубликованы на официальном канале военного ведомства в Telegram.

Согласно официальному сообщению, поражен пункт базирования кораблей «Новороссийск» в Краснодарском крае РФ. Для ударов использовались украинские ракеты «Нептун» и беспилотники разных типов. Подтверждается, что в результате атак пострадала инфраструктура порта и нефтяного терминала «Шесхарис», пусковая установка ЗРК «С-400» и склад ракет.

Зафиксированы детонации и пожары, степень разрушений уточняется.

Терминал «Шесхарис» является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов Юга России и используется для снабжения оккупационной армии РФ, участвующей в агрессии против Украины.

Также Генштаб подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода «Саратовский» в Саратовской области. На объекте произошли взрывы и последующее горение. Завод обеспечивал работу российских оккупационных подразделений. Масштаб ущерба также уточняется.

Кроме того, поражена инфраструктура хранения топлива «Комбинат Кристалл» в районе Энгельса Саратовской области. Там зафиксированы взрывы и возгорания.

В сообщении Генштаба подчеркивается, что Силы обороны Украины продолжают применять все доступные меры для снижения военного и экономического потенциала российской армии, стремясь заставить Москву прекратить агрессию против Украины.

