17 ноября 2025, понедельник, 12:00
ВСУ нанесли самый сокрушительный удар по российской нефтянке с начала войны

  • 17.11.2025, 11:24
  • 4,750
Россия не отгружала нефть два дня.

Атака на Новороссийск — крупнейший порт РФ на Чёрном море — вывела из строя до 2% глобальных поставок нефти и за два дня подняла цены на сырьё более чем на 2%. Telegram-канал «Можем объяснить» изучил аналитику американской и европейской прессы, чтобы понять, что происходит с портом сейчас и как это отражается на рынке.

Удар украинской ракеты по Reuters терминалу «Шесхарис» на два дня остановил погрузку нефти в Новороссийске, сообщает Reuters. По данным агентства, в результате удара были повреждены два причала. В воскресенье Россия возобновила погрузку нефти, в порту загружаются танкеры Arlan и Rodos. Терминал CPC, являющийся главным каналом вывоза казахстанской нефти, перезапустили.

Через Новороссийск идёт около 20% российского морского экспорта: только в октябре через «Шесхарис» прошло 761 тыс. баррелей в сутки, ещё 1,79 млн тонн нефтепродуктов — через другие мощности порта. Долгая остановка вынудила бы Россию консервировать скважины в Западной Сибири — крайне болезненный процесс для отрасли.

EuroNews напоминает, что удар по «Шесхарису» стал крупнейшим на Чёрном море за время войны. Терминал — конечная точка нескольких магистральных трубопроводов. После атаки вспыхнул пожар, повреждены прибрежные объекты, задет гражданский корабль, трое членов экипажа ранены.

Bloomberg отмечает, что параллельно Украина нанесла удар по Новокуйбышевскому НПЗ «Роснефти» в Самарской области — предприятию мощностью 170 тыс. баррелей в сутки, которое уже атаковали в августе. Киев утверждает, что поражены элементы инфраструктуры, однако в «Роснефти» инциденты не комментируют.

Удар по Новороссийску стал тестом на устойчивость глобальных поставок, отмечает Reuters. По данным издания, остановка экспорта объёмом 2,2 млн баррелей в сутки — это удар по примерно 2% мировых продаж, чего достаточно, чтобы толкнуть цены вверх. Рост на 2% произошёл уже в день атаки, поскольку Новороссийск — один из крупнейших узлов РФ, и его долгий простой мог бы резко снизить предложение на рынке.

