Швеция вступает в гонку космических вооружений 28.11.2025, 13:16

Saab инвестирует $10 млн в разработчика ракет Pythom.

Швеция делает ставку на космические технологии: оборонный концерн Saab вложил $10 млн в шведско-американскую аэрокосмическую компанию Pythom, став ведущим инвестором нового раунда финансирования. Стартап, базирующийся в Калифорнии, разрабатывает ракеты, посадочные модули и космические системы, делая акцент на доступности, скорости и простоте производства, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Эта инвестиция напрямую связана с укреплением оборонных и космических возможностей Швеции. Saab заявляет, что стремится создать легкие, быстроразвертываемые ракеты, которые можно запускать с нетрадиционных площадок — в том числе в удаленных районах или высоких широтах. Такой подход позволяет расширить доступ к орбите вне традиционных космических центров.

Фактически Швеция включается в новую космическую гонку, которая стремительно ускоряется.

Pythom следует модели американских стартапов: быстрые циклы разработки, простота конструкции и низкая стоимость. Такой подход разрушает прежние барьеры входа на космический рынок и способствует росту числа игроков и распределенных систем запуска.

Инвестиции Saab также усиливают промышленную базу Европы в сфере ракетных технологий и соответствуют курсу ЕС на укрепление оборонной самостоятельности. Это может придать особое значение Арктике — не только как региону подводной и радиолокационной активности, но и как платформе для космических запусков.

Хотя Pythom пока находится на предорбитальном этапе развития, ранняя поддержка со стороны крупного оборонного игрока говорит о высоком потенциале компании. Эксперты отмечают: Швеция может стать одним из лидеров европейской милитаризации космоса при относительно небольших вложениях.

