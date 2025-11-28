Экс-премьер Литвы предостерегает от диалога с белорусским режимом 28.11.2025, 13:15

Ингрида Шимоните

фото: AFP

Это опасный шаг.

В то время как партия «Заря над Неманом», входящая в правящую коалицию в Литве, намекает на необходимость проведения переговоров с Беларусью на дипломатическом уровне, бывшая премьер-министр Ингрида Шимоните заявляет, что не удивлена желаниями партнеров по коалиции, сообщает Delfi.lt.

Однако переговоры с минским режимом во главе с Александром Лукашенко — опасный шаг, поскольку именно к этому стремится недемократически избранный правитель, считает она.

«Неудивительно, что это исходит именно от этих коалиционных партнеров, потому что эти коалиционные партнеры считают, что нужно дружить со всевозможными агрессорами, диктаторами (…). Это очень опасный путь в том смысле, что именно к этому стремится Лукашенко», — прокомментировала ситуацию Ингрида Шимоните 28 ноября в эфире Žinių radijas.

«Сам министр иностранных дел Кястутис Будрис сказал об этом чрезвычайно ясно. Ведь после сфальсифицированных и украденных выборов 2020 года мы и сами понимаем, что такое легитимность режима. Лукашенко не из тех людей, которым бы очень нравилось, что его никто не считает царем и официально не признаёт», — добавила Шимоните.

В связи с продолжением запуска метеозондов с контрабандой из Беларуси лидер партии «Заря над Неманом» Ремигиюс Жемайтайтис неоднократно заявлял о необходимости проведения переговоров с Минском на политическом уровне.

