Минчанок попросили выйти из ресторана через два часа за то, что они заказали только чай и кофе

Юрист прокомментировала.

Столичный ресторан прилюдно, в присутствии других гостей, ограничил время пребывания минчанки и ее спутницы двумя часами. Причиной стало то, что девушки заказали лишь по одной чашке горячего напитка. Насколько законны такие ограничения, изданию «Мінская праўда» ответила юрист Витебской областной коллегии адвокатов Наталья Синкевич.

Юрист отметила, что по закону потребитель имеет право на свободный выбор товара, работы или услуги надлежащего качества в удобное для него время с учетом режима работы торгового объекта или объекта обслуживания.

— Это значит, что во время работы объекта общественного питания (кафе, ресторана) вы имеете право заказать тот товар, который вам необходим из имеющегося меню — в данном случае чашку кофе и чашку чая. Заведение не вправе заставлять вас приобретать дополнительные товары и просить покинуть помещение лишь за то, что у вас, по их мнению, «маленький» заказ или чек, — объяснила Наталья Синкевич.

Адвокатка добавила, что заведение имеет право установить внутренние правила для гостей. В таком случае эти требования должны быть размещены в месте, где посетители могут свободно с ними ознакомиться.

— Таким образом, если работники <…> просят покинуть ресторан только из-за того, что вы заказали кофе или воду, рекомендую попросить обосновать, каким документом они руководствуются при данном запрете, либо оставить свою жалобу в книге замечаний и предложений, — подытожила юрист.

