Бывший глава Офиса президента Украины заявил, что отправляется на передовую.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, покинувший должность после обыска в своей квартире, заявил западным СМИ, что отправляется на передовую.

Об этом сообщает New York Post.

«Я иду на фронт… Я служил Украине и был в Киеве 24 февраля 2024 года (вероятно, имелось в виду 2022, — ред.). Возможно, мы еще увидимся. Слава Украине», — цитирует его сообщение New York Post.

Опыт участия в защите страны

Ермак напомнил, что с 24 февраля 2022 года находился в Киеве и участвовал в защите Украины.

Он отметил, что не хочет создавать проблемы для президента Владимира Зеленского и не сообщил, когда и каким образом намерен приступить к службе на фронте.

Связь с мирными переговорами

Увольнение Ермака произошло на фоне подготовки украинской делегации к переговорам с командой США по мирному плану. Отставка Ермака, по словам посла Украины в США, позволила избежать спекуляций и сохранить доверие общества.

Реакция президента Украины

Президент Украины Зеленский подчеркнул патриотическую позицию Ермака и отметил, что его уход не изменяет представление интересов Украины на дипломатическом уровне. При этом, данный шаг удовлетворит общественность и вернет доверие украинцев.

Также Зеленский уже изменил состав делегации для дальнейших переговоров по мирному плану.

Расследование «Операции Мидас»

Расследование, проводившееся более года, касается возможного присвоения средств через подрядчиков Энергоатома. При этом никаких процессуальных действий против Ермака после обыска не предпринималось.

Подробнее об обысках и увольнении Андрея Ермака

НАБУ и САП 28 ноября провели обыск у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Сам Ермак подтвердил, что следственные действия проходят в его доме, а его адвокаты полностью взаимодействуют с правоохранителями.

При этом ни одному лицу официальное подозрение не объявлялось, в том числе и Ермаку.

Спустя время, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подал заявление об отставке, при этом президент подчеркнул, что в условиях сосредоточенности на дипломатии и обороне внутренние силы страны остаются ключевым фундаментом для внешнего единства и международных отношений Украины.

А президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента.

