«Фиолетовый дым обладает сильным токсичным и мутагенным действием» 5 29.11.2025, 9:52

2,680

Новые подробности о взрыве на новейшей ядерной базе в России.

Как сообщал сайт Charter97.org, взрыв произошел на российской ракетной базе в городе Ясный под Оренбургом, после чего в небо поднялся дым странного цвета. До сих пор неизвестно, что за ракета взорвалась, но OSINTеры сделали ряд предположений.

В соцсетях появилось новое видео со взрыва российской ракеты. Четко видно, как она взмывает в воздух, а потом выпускает облако багряно-фиолетового цвета и падает камнем вниз. Далее появляется грибовидное облако. А тем временем местным жителям сообщили, что произошел «хлопок». «Фокус» собрал все, что известно.

Местное издание «Урал56.ру» со ссылкой на жителей Ясного сообщило о «хлопке» и «непонятном дыме». Позже это же издание заявило, что по словам Единой дежурно-диспетчерской службе РФ, эвакуировать жителей Ясного из-за непонятного дыма не будут, потому что «угрозы населению нет, предельно-допустимая концентрация в норме».

«В правительстве Оренбургской области нам также сообщили, что информации по эвакуации населения нет. По поводу других вопросов рекомендовали обратиться в Минобороны», — заявили журналисты.

При этом в комментариях заявляют, что по улицам ездят машины МЧС, призывая закрывать окна и не выходить на улицу. И это не в Ясном, а в Орске, который находится за 110 км от места взрыва. До Оренбурга — около 400 км. А до границы с Казахстаном – около 100 км. В самом Ясном сообщают, что взрыв был настолько сильным, что повредил окна в домах, расположенных рядом с базой.

Официальных комментариев насчет причины взрыва пока не было.

На сервисе отображения пожаров NASA FIRMS видно возгорание в районе полигона.

При этом украинское военное издание Defense Express отмечает, что цвет дыма, который виден на кадрах после взрыва, характерен только для ракет, использующих токсичное топливо, известное как «гептил» или «амил».

Гептил обладает сильным токсичным и мутагенным действием, а в больших концентрациях смертельно опасен.

В Defense Express предполагают, что в Ясном прошли неудачные испытания «Сармата»: ракета упала почти сразу после запуска и взорвалась.

Портал MilitaryRussia, в свою очередь, пишет, что с полигона в Ясном, вероятно, был выполнен неудачный пуск ракеты Р-36М2 «Воевода». Другой вариант — пуск ракеты «Сармат», которая может применяться из шахтных пусковых установок ракет «Воевода».

Если в Ясном была запущена «Воевода», то фиолетовый дом может оказаться очень токсичным, объяснил The Insider аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин.

По его словам, мог быть выброс тетраоксида диазота, который используется в этой ракете. В России его принято называть «амилом», он используется в качестве окислителя с гидразином. Это самовоспламеняющася пара, которая хранится при комнатной температуре и горит при контакте друг с другом.

Тетраоксид диазота — токсичное и крайне опасное химическое вещество. При контакте с воздухом оно частично распадается на буро-коричневый газ NO₂. Именно поэтому облака при выбросе тетраоксида диазота обычно рыже-коричневые или фиолетово-бурые.

Согласно еще одной версии, взрыв мог быть связан с запуском ракеты УР-100H, оснащенной блоком «Авангард».

Город Ясный и база ракетных войск – что известно

В городе Ясный расположены база ракетных войск, а также космодром, откуда могут запускать ракеты наземного базирования большой дальности, включая те, которые оснащены ядерными боеголовками. В 2023 году Ясненское ракетное соединение начали перевооружать на гиперзвуковой ядерный комплекс «Авангард».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com