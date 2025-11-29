«Сармат» или «Воевода»: что взорвалось на новейшей ядерной базе РФ 3 29.11.2025, 9:14

8,930

Озвучены главные версии.

В Оренбургской области РФ на базе стратегических ракетных войск Домбаровский в населенном пункте Ясный, где размещены новейшие комплексы «Авангард», произошел взрыв. Очевидцы сообщили местным СМИ, что после инцидента в небо поднялось облако фиолетового дыма. Причиной могла стать авария при запуске ракеты, пишет The Insider.

На сервисе отображения пожаров NASA FIRMS видно возгорание в районе полигона.

Космодром «Ясный» является одним из ключевых российских объектов, с которого возможны запуски межконтинентальных ракет — носителей ядерного оружия. В 2023 году здесь начали перевооружение на комплекс «Авангард», который Владимир Путин называл системой, «обнуляющей» американскую ПРО. База также использовалась для запусков ракет-носителей «Днепр».

«Авангард» — это российский гиперзвуковой боевой блок специального назначения, который устанавливается на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и, по официальной версии, способен поражать цели на межконтинентальных расстояниях, двигаясь в атмосфере с очень высокой скоростью и маневрируя по курсу и высоте.

Версии

«Воевода»

Профильный российский канал MilitaryRussia.Ru пишет, что «выполнен пуск ракеты, который закончился неудачно». По данным канала, предположительно речь идет о ракете Р-36М2 «Воевода».

Если действительно взорвалась Р-36М2 «Воевода», то фиолетовый дым может оказаться крайне токсичным, пояснил The Insider аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин. По его словам, мог быть выброс тетраоксида диазота, который используется в этой ракете. В России его принято называть амилом, он используется в качестве окислителя с гидразином. Это самовоспламеняющася пара, которая хранится при комнатной температуре и горит при контакте друг с другом.

Тетраоксид диазота — токсичное и крайне опасное химическое вещество. При контакте с воздухом оно частично распадается на буро-коричневый газ NO₂. Именно поэтому облака при выбросе тетраоксида диазота обычно рыже-коричневые или фиолетово-бурые.

«Сармат» и УР-100 с блоком «Авангард»

Теоретически могли выполнить испытательный пуск и другой ракеты, который можно произвести из шахтной пусковой установки (далее — ШПУ) ракет «Воевода», пишет MilitaryRussia.Ru. Например, МБР 15А28 «Сармат».

В 2018 году из переоборудованной ШПУ ракет «Воевода» на этой же базе был осуществлен пятый пуск ракеты-носителя УР-100 с блоком «Авангард» и полезной нагрузкой. В 2022 году сообщалось о планах провести пуск УР-100H с блоком «Авангард» с полигона в Ясном.

После публикации этого материала появилось видео с падением и последующим взрывом ракеты. После этого несколько экспертов начали склоняться к тому, что речь, похоже, идет о ракете «Сармат».

Научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения Павел Подвиг пояснил The Insider, что предполагать что-то пока сложно, понятно только, что речь идет о жидкостной ракете.

«Мы знаем, что в прошлом году взорвалась шахта «Сармата» в Плесецке. Возможно поэтому могли решить испытать ее на базе Домбаровский. (...) Было бы странно если бы это была SS-18/Р-36М— ее не пускали уже больше десяти лет и наверное уже не будут. Даже если это ракета, на которую устанавливают «Авангард», неисправность была в ракете, а не в боевой нагрузке».

Норвежский военный аналитик Тор Аре Иверсен в комментарии The Insider отметил, что есть два надежных источника, утверждающих, что пуск осуществлялся из шахты SS-18/Р-36М. Если это так, то это точно не могла быть ракета с «Авангардом».

«Я не знаком с каждой конкретной шахтой на этом полигоне, поэтому склонен доверять этим двум источникам — тем более что они говорят одно и то же. Другой возможный вариант — «Сармат», но для его запуска потребовалась бы реконструкция шахты. До сегодняшнего дня я считал, что на этом позиционном районе она еще не проводилась. Тем не менее имеются признаки недавних строительных работ, хотя доказательств для окончательных выводов пока недостаточно.

Цвет дыма однозначно указывает на жидкостную ракету — и все возможные варианты для Домбаровского относятся как раз к таким. Что касается причины аварии, по моему мнению, первая ступень сработала штатно и вывела ракету из шахты, но вскоре после этого произошел сбой двигателя и/или систем управления и навигации».

Эксперт по ракетным вооружениям французского исследовательского центра Fondation pour la Recherche Stratégique Этьен Маркюз сообщил The Insider, что хотя тип ракеты официально не подтвержден, с высокой вероятностью это был «Сармат». За последние дни были опубликованы NOTAM (уведомления для пилотов) на период ожидания запуска, охватывающие район между Домбаровским и полигоном Кура на Камчатке. В прошлый раз этот район боевого дежурства использовался для пусков гиперзвукового планирующего блока «Авангард».

Однако анализ NOTAM показывает, что зона запуска была рассчитана не на шахту, использовавшуюся для тестов «Авангарда», а на другую — недавно модернизированную. Работы на ней начались весной 2025 года, после схода льда. После полной гибели шахты «Сармата» в Плесецке в сентябре 2024 года главной гипотезой было продолжение испытаний с будущих позиций боевого развертывания ракеты. Работы уже шли в Ужуре и Домбаровском. Учитывая, что Домбаровский ранее применялся для тестов «Авангарда» и находится дальше от полигона Кура (что предпочтительнее для межконтинентальных испытаний), вероятность выбора именно этой площадки была выше.

«Разумеется, полностью исключать возможность испытания «Авангарда» нельзя, однако срочная модернизация шахты, если подходящая для него уже есть, выглядит маловероятной. Зато такой шаг логичен для продолжения программы «Сармата». Важно помнить, что РВСН крайне необходимо сертифицировать «Сармат», поскольку программа уже отстает от графика на несколько лет. Тем временем Р-36М2 (SS-18), которые он должен заменить, эксплуатируются сверх продленного ресурса еще с 2016 года».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com