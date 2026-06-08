Wizz Air подключит Starlink во всех своих самолетах 8.06.2026, 17:38

И станет первым европейским лоукостом, в самолетах которого будет доступен интернет.

Wizz Air заявил, что с 2027 года будет предлагать спутниковый интернет Starlink для всех своих самолетов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня Wizz Air объявляет о планах внедрить подключение Starlink во всем своем флоте в 2027 году, став первым европейским ультрабюджетным перевозчиком, который предоставит передовую технологию интернета Starlink во время полета миллионам путешественников", – говорится в сообщении.

Ранее конкуренты Wizz Air – Ryanair и EasyJet – заявляли, что предложение Wi-Fi Starlink во время полета связано со значительными затратами. CEO Ryanair Майкл О'Лири говорил, что дополнительные расходы могут составлять до $250 млн в год.

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