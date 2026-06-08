Wizz Air подключит Starlink во всех своих самолетах
- 8.06.2026, 17:38
И станет первым европейским лоукостом, в самолетах которого будет доступен интернет.
Wizz Air заявил, что с 2027 года будет предлагать спутниковый интернет Starlink для всех своих самолетов. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Сегодня Wizz Air объявляет о планах внедрить подключение Starlink во всем своем флоте в 2027 году, став первым европейским ультрабюджетным перевозчиком, который предоставит передовую технологию интернета Starlink во время полета миллионам путешественников", – говорится в сообщении.
Ранее конкуренты Wizz Air – Ryanair и EasyJet – заявляли, что предложение Wi-Fi Starlink во время полета связано со значительными затратами. CEO Ryanair Майкл О'Лири говорил, что дополнительные расходы могут составлять до $250 млн в год.