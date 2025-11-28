Defence Express: В РФ взорвалась ракета «Сармат»8
- 28.11.2025, 18:26
- 7,670
Ее запустили с пусковой базы «Ясное».
В РФ взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которую запустили с пусковой базы «Ясное», сообщает украинский портал Defence Express.
С 2021 года россияне обещают поставить эту ракету на боевое дежурство, но все испытания провалились. Последний запуск «Сармата» закончился взрывом прямо в шахте, и теперь его испытания видимо перенесли на «космодром» Ясное. Это не помогло и ракета на «гептиле», имеющем токсичное и мутагенное действие, взорвалась после старта.
Напомним, в Оренбургской области России произошел взрыв на территории ракетной базы, после чего в небе появилось облако фиолетового дыма.
Жители города Ясный сообщили, что перед появлением дыма был слышен громкий хлопок. По их словам, причиной стала авария при запуске ракеты — она разрушилась в воздухе.