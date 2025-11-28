Defence Express: В РФ взорвалась ракета «Сармат» 8 28.11.2025, 18:26

7,670

Ее запустили с пусковой базы «Ясное».

В РФ взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которую запустили с пусковой базы «Ясное», сообщает украинский портал Defence Express.

С 2021 года россияне обещают поставить эту ракету на боевое дежурство, но все испытания провалились. Последний запуск «Сармата» закончился взрывом прямо в шахте, и теперь его испытания видимо перенесли на «космодром» Ясное. Это не помогло и ракета на «гептиле», имеющем токсичное и мутагенное действие, взорвалась после старта.

Напомним, в Оренбургской области России произошел взрыв на территории ракетной базы, после чего в небе появилось облако фиолетового дыма.

Жители города Ясный сообщили, что перед появлением дыма был слышен громкий хлопок. По их словам, причиной стала авария при запуске ракеты — она разрушилась в воздухе.

