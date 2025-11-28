закрыть
28 ноября 2025, пятница, 19:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На базе новейших ядерных ракет России под Оренбургом прогремел мощный взрыв

17
  • 28.11.2025, 18:17
  • 9,586
На базе новейших ядерных ракет России под Оренбургом прогремел мощный взрыв

Поднимается фиолетовый дым.

В Оренбургской области России произошел взрыв на территории ракетной базы, после чего в небе появилось облако фиолетового дыма, передают росСМИ.

Жители города Ясный сообщили, что перед появлением дыма был слышен громкий хлопок. По их словам, причиной стала авария при запуске ракеты — она разрушилась в воздухе.

Официальные заявления от федеральных структур пока не опубликованы.

Город Ясный является одним из немногих мест в России, где расположена база стратегических ракетных войск. Здесь возможен запуск ракет большой дальности, включая те, что могут быть оснащены ядерными боеголовками.

После взрыва неизвестной ракеты на полигоне «Ясный» местные власти начали рассылать предупреждения жителям прилегающих населённых пунктов. Людям советуют не пить воду из-под крана до особого распоряжения.

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип