На базе новейших ядерных ракет России под Оренбургом прогремел мощный взрыв
28.11.2025, 18:17
Поднимается фиолетовый дым.
В Оренбургской области России произошел взрыв на территории ракетной базы, после чего в небе появилось облако фиолетового дыма, передают росСМИ.
Жители города Ясный сообщили, что перед появлением дыма был слышен громкий хлопок. По их словам, причиной стала авария при запуске ракеты — она разрушилась в воздухе.
Официальные заявления от федеральных структур пока не опубликованы.
Город Ясный является одним из немногих мест в России, где расположена база стратегических ракетных войск. Здесь возможен запуск ракет большой дальности, включая те, что могут быть оснащены ядерными боеголовками.
После взрыва неизвестной ракеты на полигоне «Ясный» местные власти начали рассылать предупреждения жителям прилегающих населённых пунктов. Людям советуют не пить воду из-под крана до особого распоряжения.