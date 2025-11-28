На базе новейших ядерных ракет России под Оренбургом прогремел мощный взрыв 17 28.11.2025, 18:17

9,586

Поднимается фиолетовый дым.

В Оренбургской области России произошел взрыв на территории ракетной базы, после чего в небе появилось облако фиолетового дыма, передают росСМИ.

Жители города Ясный сообщили, что перед появлением дыма был слышен громкий хлопок. По их словам, причиной стала авария при запуске ракеты — она разрушилась в воздухе.

Официальные заявления от федеральных структур пока не опубликованы.

Город Ясный является одним из немногих мест в России, где расположена база стратегических ракетных войск. Здесь возможен запуск ракет большой дальности, включая те, что могут быть оснащены ядерными боеголовками.

После взрыва неизвестной ракеты на полигоне «Ясный» местные власти начали рассылать предупреждения жителям прилегающих населённых пунктов. Людям советуют не пить воду из-под крана до особого распоряжения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com