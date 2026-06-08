В Бресте пенсионеру отказали в обмене валюты из-за подозрительных долларов

В Бресте пенсионеру отказали в обмене валюты из-за подозрительных долларов1
- 8.06.2026, 18:31
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Проверьте кошельки.
В милиции Брестской области сообщили, что 77-летний житель областного центра хотел обменять доллары, но одна из купюр оказалась подозрительной. Теперь мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.
Банкнота оказалась поддельной – это показала экспертиза. Однако пенсионер не знал, что принес в банк фальшивые доллары. По его словам, он давно копил сбережения и не раз был за границей. Но вспомнить, откуда именно привез ненастоящие деньги, мужчина не смог.
В УВД Брестского облисполкома напомнили, что за изготовление, хранение для сбыта или сам сбыт фальшивых денег предусмотрена уголовная ответственность по ст. 221 Уголовного кодекса. Наказание – ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.
Если эти действия совершили повторно, или организованной группой, или в особо крупном размере, то в тюрьме можно оказаться на срок до 15 лет – плюс штраф.
В милиции посоветовали обменивать валюту только в официальных банках. А если вы нашли в кошельке подозрительную банкноту, нельзя передавать ее дальше (обменивать, рассчитываться в магазинах и пр.). Ведь это уже преступление.
Лучше вспомнить, как попала купюра к вам в руки, и обратиться в ближайшее отделение милиции.