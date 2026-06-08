Две вещи, без которых не обходятся счастливые отношения 8.06.2026, 17:40

Честность не всегда идет на пользу.

Честность считается основой здоровых отношений, однако психологи отмечают, что абсолютная откровенность не всегда помогает сохранить близость. Исследования показывают, что некоторые виды лжи способны поддерживать доверие, снижать напряжение и укреплять эмоциональную связь между партнерами, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Первый тип — так называемая просоциальная ложь. Речь идет о небольших преувеличениях или смягчении правды ради поддержки близкого человека. Например, если партнер долго готовил ужин, который получился не идеальным, фраза «Было очень вкусно, спасибо за старания» может оказаться полезнее жесткой критики. По данным исследования 2026 года, многие люди предпочитают такие поддерживающие высказывания прямолинейной правде, особенно если отношения переживают непростой период.

Второй тип — защитная ложь. Она помогает избежать ненужных конфликтов и не ранить чувства партнера из-за мелочей. Речь идет о ситуациях, когда человек не акцентирует внимание на незначительных привычках или раздражающих особенностях второй половины. Такой подход позволяет сохранить уважение и избежать атмосферы постоянных претензий.

Психологи подчеркивают, что подобная ложь не имеет ничего общего с обманом, связанным с изменами, финансовыми махинациями или сокрытием серьезных проблем. Напротив, ее цель — проявить такт и заботу.

Эксперты считают, что крепкие отношения строятся не только на честности, но и на эмоциональном интеллекте, умении выбирать слова и учитывать чувства другого человека. Иногда сохранить близость важнее, чем высказать всю правду без каких-либо фильтров.

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