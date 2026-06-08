Гомельчане требуют объяснить судьбу отловленных собак и кошек 8.06.2026, 17:47

Люди обвинили пропагандистов в манипуляциях вокруг скандального отлова животных.

Телеканал Гомельского горисполкома подключился к информационной борьбе вокруг темы «жесткого отлова» бездомных животных в Гомеле. В отличие от «Гомельскай праўды» городское госТВ решило сыграть на позитиве. Но без пропаганды и манипуляций не получилось, об этом пишет «Флагшток»

Телеканал выпустил интервью с директором КУП «Спецкоммунтранс», которое занимается отловом и содержанием безнадзорных животных. На роль интервьюера взяли провластного блогера Мишу Картошкина, который сходу заявил:

«Вы сейчас услышите настоящую правду!».

Но ничего нового в сюжете не прозвучало, а главные вопросы зоозащитников, с которыми они ходили на прием в горисполком, Картошкин не задал — как о методах отлова, так и вероятных убийствах животных, происходящих еще по пути в пункт отлова. То, что это происходит, утверждают волонтеры, хотя доказательств они пока не приводили.

Картошкин попытался переключить фокус на позитив, так же поступил и сам «Спецкоммунтранс», создав в Threads официальный аккаунт с названием «Твой верный друг» и милым описанием: «Помогаем найти дом хвостикам».

Там же и выложили видео с Картошкиным, которое сразу же раскритиковали пользователи:

«Этот усатый уже и здесь вносит дезинформацию. Люди, это усыпалка. Вольеры были сделаны после обращения к мэру Привалову, огромное ему спасибо за это. После массового побоища бездомных животных идёт попытка завуалировать сие действие. Нужны не усыпалки, а питомники».

«Михаил, вы говорите, что все условия созданы… Только кем? Волонтерами и неравнодушными людьми. Спецкоммунтранс предоставляет только помещение, все остальное — не они! И что потом, если никто не забрал? Что происходит с животными?»

«Почему не указано что это участок временного содержания. Как потом усыпляют этих собак? Где оказываются в итоге отловленные кошки? У людей не должно быть иллюзий, что этот место куда можно прийти сдать свое животное — это усыпалка. Единственный приют, где не усыпляют, у нас пока только в Витебске, вот там молодцы. Вы должны наоборот информировать граждан о том чтобы не отпускали своих животных на самовыгул, чтобы они не попадали к вам, и при этом говорить, что потом этих животных ждёт!»

«Очередной «заказничок» в попытке «отбелить» происходящее в Гомеле. Может вы расскажете о «карательной» операции, когда прямо на улицах лежат трупы с дротиками в телах».

Также пользователи обратили внимание, что в сюжете не показали вольеры с животными, которые можно было бы приготовить специально к съемкам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com