В Крыму из-за топливного кризиса массово отменяют бронирования в отелях 12 8.06.2026, 18:24

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Больше всего просел Севастополь.

С 24 мая по 6 июня количество гостиничных бронирований в оккупированном Крыму упало на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего просел Севастополь, где бронирований стало меньше на 40%. Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные системы управления гостиничными бронированиями Travelline.

При этом туристы массово отменяют уже запланированный отдых. По данным Travelline, за последние две недели в Крыму отменили 79% бронирований, в Севастополе – 71%.

По информации издания, это связано с топливным кризисом, который недавно начался в регионе. Из-за ограничений в работе местного аэропорта туристы планировали ехать на полуостров на собственных автомобилях или автобусах.

«Никто не хочет попасть в ловушку из-за топливных проблем», – заявило руководство сети турагентств «Розовый слон».

Из-за резкого сокращения продаж Крым выбыл из топ-10 самых популярных туристических направлений РФ: сейчас на полуостров приходится лишь 1,5% всех продаж, а вместо него российские отдыхающие могут выбрать черноморский курорт Анапу в Краснодарском крае, пишет «Коммерсантъ». В то же время это будет зависеть от того, как долго продлится топливный кризис на полуострове.

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